Chapelle Notre-Dame de Quelven, le dimanche 19 septembre à 14:00

Que s’est-il passé à Guern pour qu’une si grande chapelle soit construite au lieu-dit Quelven? Quelle vie anime aujourd’hui ce petit village ? Cette visite apportera réponses à toutes ces questions, jaillissants lorsqu’on découvre le village pour la 1ère fois. L’occasion également de découvrir l’étonnante statue de la vierge ouvrante, conservée dans la chapelle.

Pass sanitaire obligatoire.

Une visite d’1h pour comprendre les raisons d’être d’une pareille chapelle dans ce petit village de Quelven. L’occasion également de découvrir la statuaire exceptionnelle conservée en son sein. Chapelle Notre-Dame de Quelven 2 Quelven, 56310 Guern Quelven Morbihan

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00

