Quelven Chapelle Notre-Dame de Quelven Morbihan, Quelven Découverte de la chapelle de Quelven en Guern Chapelle Notre-Dame de Quelven Quelven Catégories d’évènement: Morbihan

Quelven

Découverte de la chapelle de Quelven en Guern Chapelle Notre-Dame de Quelven, 18 septembre 2021, Quelven. Découverte de la chapelle de Quelven en Guern

Chapelle Notre-Dame de Quelven, le samedi 18 septembre à 10:00

De l’extérieur, la chapelle de Quelven étonne par la monumentalité de son architecture et la finesse de ses ornements gothique flamboyant. A l’intérieur sont très riche mobilier vient conforter l’idée que le sanctuaire tient une place particulière au sein des chapelles du Centre Bretagne.

Entrée libre; Port du masque obligatoire dans la chapelle

La chapelle Notre Dame de Quelven sera ouverte toute la journée en visite libre Chapelle Notre-Dame de Quelven 2 Quelven, 56310 Guern Quelven Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Quelven Autres Lieu Chapelle Notre-Dame de Quelven Adresse 2 Quelven, 56310 Guern Ville Quelven lieuville Chapelle Notre-Dame de Quelven Quelven