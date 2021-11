Lille Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Lille, Nord Découverte de la Cathédrale Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Lille Catégories d’évènement: Lille

Découverte de la Cathédrale Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, 5 décembre 2021, Lille.

du dimanche 5 décembre au dimanche 9 janvier 2022 à Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille

Chaque Dimanche à 15H, de Pâques à la Toussaint et pendant l’Avent et le Temps de Noël. Rendez-vous à l’Accueil de la Cathédrale. “Pass sanitaire” obligatoire. Un guide de la Cathédrale vous propose de partir à la découverte de ce magnifique monument religieux néogothique, lié à l’histoire de la Ville de Lille, qui ne laisse personne indifférent devant sa surprenante façade contemporaine translucide.

Participation libre (sauf le 19.12)

