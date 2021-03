Découverte de la brasserie Philomenn, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Tréguier.

Découverte de la brasserie Philomenn 2021-07-15

Tréguier 22220

Une brasserie pas comme les autres au bord du Jaudy.

Avec Pauline imprégnez-vous de l’histoire de cette ancienne friche industrielle aujourd’hui reconvertie en Brasserie. Le site a gardé son style : briques rouges, poutres métalliques…mais les produits qui en sortent n’ont plus rien à voir avec des locomotives ! Ici, on vous entraine à la découverte de toutes les étapes de fabrication de la bière Philomenn, belle, onctueuse et savoureuse. Des matières premières à la dégustation en passant par les étapes de brassage, vous saurez tout de ce breuvage « made in Trégor ».

contact@cotedegranitrose.com +33 2 96 92 22 33 http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/mon-sejour/visites-et-decouvertes/les-visites-dentreprises/la-brasserie-philomenn/

