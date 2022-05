DÉCOUVERTE DE LA BOULE DE FORT Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

DÉCOUVERTE DE LA BOULE DE FORT Saumur, 14 juillet 2022, Saumur.

2022-07-14

Après une démonstration de la part des adhérents de l'association, il vous est proposé de vous retrouver sur le jeu pour pousser la boule ! Vous pouvez aussi, à travers une vitrine et une exposition d'images, percer le secret de la fabrication d'une boule de fort en bois. Une carte régionale vous permet de situer l'ensemble des jeux de boule de fort en France. La société La Cure située à Saint-Hilaire-Saint-Florent, commune de Saumur vous propose une découverte de la boule de fort. Fondée en 1872, la société La Cure propose des découvertes de la boule de fort depuis 1991. stélacure@gmail.com +33 7 68 17 75 39 https://www.societelacure.fr/

