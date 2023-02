DÉCOUVERTE DE LA BOULE DE FORT Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire Fondée en 1872, la société La Cure propose des découvertes de la boule de fort depuis 1991. Venez percer le secret de ce sport fait de finesse, d’élégance, de mesure et qui fait partie intégrante du folklore locale et de la douceur angevine ! Qu’est-ce que la boule de fort ?

Le jeu de boule de fort s’est particulièrement développé en Anjou au XIXe siècle, et reste une tradition extrêmement vivante au cœur du Saumurois qui regroupe encore 140 sociétés. Il se pratique avec une boule en bois de cormier, cerclée de fer, mi-plate, dotée d’un côté concave « faible », et d’un autre convexe « fort », d’où son nom. Les joueurs font alors virevolter ces boules caractéristiques sur une piste incurvée de vingt-cinq mètres de long sur six mètres de large et cherchent à atteindre le maître, petite boule en buis. Même si les revêtements plastifiés des pistes supplantent le sable argileux du Guédeniau, et les abris ont remplacé le plein air d’origine, les promeneurs curieux sont souvent fascinés par le manège surprenant des boules et l’ambiance conviviale des cercles Saumurois. Après une démonstration de la part des adhérents de l’association, il vous est proposé de vous retrouver sur le jeu pour pousser la boule ! Vous pouvez aussi, à travers une vitrine et une exposition d’images, percer le secret de la fabrication d’une boule de fort en bois. Une carte régionale vous permet de situer l’ensemble des jeux de boule de fort en France. La boule de fort, sport régional, fait partie intégrante du folklore ligérien. La société la Cure vous propose du 13 juillet au 17 août 2023 de découvrir ce sport typique de l’Anjou. stelacure@gmail.com +33 2 41 67 31 76 https://www.societelacure.fr/ Saint-Hilaire-Saint-Florent Rue de l’abbaye Saumur

