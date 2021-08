Saint-Seurin-de-Cadourne Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde, Saint-Seurin-de-Cadourne Découverte de la biodynamie au château Doyac Saint-Seurin-de-Cadourne Saint-Seurin-de-Cadourne Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Seurin-de-Cadourne

Découverte de la biodynamie au château Doyac Saint-Seurin-de-Cadourne, 14 octobre 2021, Saint-Seurin-de-Cadourne. Découverte de la biodynamie au château Doyac 2021-10-14 09:00:00 – 2021-10-17 17:00:00

Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde Saint-Seurin-de-Cadourne EUR 7 Cette visite-dégustation est sur le thème de la biodynamie. Nous avons converti les vignes du château Doyac en agriculture biologique en 2016 puis en en agriculture bio dynamique en 2017. Nous ferons donc une visite des vignes, du cuvier et du chai à barriques en mettant l’accent sur les pratiques de la biodynamie de la vigne au chai.

