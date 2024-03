Découverte de la biodiversité locale Saintes, mercredi 13 mars 2024.

Découverte de la biodiversité locale Saintes Charente-Maritime

On évoque souvent les espèces rares et la nécessité de les protéger, mais on en oublie la faune et la flore qui nous entourent, et qui n’en est pas moins essentielle.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 14:00:00

fin : 2024-03-13 16:30:00

Parking de la Palu (RDV)

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

L’événement Découverte de la biodiversité locale Saintes a été mis à jour le 2024-03-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge