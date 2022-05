Découverte de la biodiversité du Parc Zénith Jardin des défricheurs du Zénith parc Zénith 69003 Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

La bibliothèque municipale de Lyon et le service des Espaces verts de la Ville de Lyon vous invitent à venir découvrir la flore du parc Zénith. Ouvert puis 2016, le Parc Zénith offre désormais une nature riche et qui ne demande qu’à être révelée! Guidée par un.e botaniste, les richesses végétales du Parc Zénith n’auront plus aucun secret pour vous. Visite en famille et adaptée aux enfants à partir de 7 ans.

20 places maximum

