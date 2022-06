Découverte de la biodiversité de l’estran, 15 août 2022, .

Découverte de la biodiversité de l’estran

2022-08-15 – 2022-08-15

Partez à la découverte de la faune et la flore du littoral le temps d’une marée.

Sortie de 2h encadrée par un animateur spécialisé en milieu marin pour un minimum de 5 et un maximum de 15 personnes. (à partir de 4 ans)

Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme de Perros-Guirec : Tarif unique de 8€ (billets non remboursables, non modifiables)

Rendez-vous au centre de Découverte PEP Bretill’Armor à 14h30.

Ouverture des inscriptions au 1er août

dernière mise à jour : 2022-02-09 par