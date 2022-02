Découverte de la biodiversité de la forêt de Bercé [animation scolaire] Fontaine de la Coudre Jupilles Catégories d’évènement: Jupilles

Sarthe

Découverte de la biodiversité de la forêt de Bercé [animation scolaire] Fontaine de la Coudre, 10 mai 2022, Jupilles. Découverte de la biodiversité de la forêt de Bercé [animation scolaire]

Fontaine de la Coudre, le mardi 10 mai à 09:00

Dans la prestigieuse forêt de Bercé, les enfants de l’école primaire de de St Vincent-du-Lorouër vont découvrir la faune et la flore de ce lieu. Cédric Belliot, technicien forestier au centre régional de la propriété forestière, animera un parcours pédagogique sur lequel les élèves devront identifier des essences, des empreintes d’animaux, des plantes, des fruits… L’observation, l’écoute et la curiosité seront sollicités pour apprendre à devenir attentif à la biodiversité qui nous entoure et à la respecter. Animation suivie d’un pique-nique.

Animation scolaire

CNPF – Pays de la Loire Grandeur Nature Fontaine de la Coudre 72500 Jupilles Jupilles Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T09:00:00 2022-05-10T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jupilles, Sarthe Autres Lieu Fontaine de la Coudre Adresse 72500 Jupilles Ville Jupilles lieuville Fontaine de la Coudre Jupilles Departement Sarthe

Fontaine de la Coudre Jupilles Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jupilles/

Découverte de la biodiversité de la forêt de Bercé [animation scolaire] Fontaine de la Coudre 2022-05-10 was last modified: by Découverte de la biodiversité de la forêt de Bercé [animation scolaire] Fontaine de la Coudre Fontaine de la Coudre 10 mai 2022 Fontaine de la Coudre Jupilles Jupilles

Jupilles Sarthe