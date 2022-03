Découverte de la biodiversité Auditorium Paul Méry Lormont Catégories d’évènement: Gironde

le mercredi 23 mars à 15:00

Pour apprécier la biodiversité, il suffit d’ouvrir l’œil ! À l’issue de cet atelier, les fleurs au printemps n’auront plus de secrets pour nos scientifiques en herbe. Un animateur expert leur fera observer la biodiversité dans différents milieux avec loupe binoculaire. De quoi assouvir la curiosité des jeunes naturalistes et apprendre à voir la nature différemment pour mieux la respecter.. [www.terreetocean.fr](https://www.terreetocean.fr/) [[https://youtu.be/XhxBkSzVEg0](https://youtu.be/XhxBkSzVEg0)](https://youtu.be/XhxBkSzVEg0)

Gratuit sur réservation obligatoire. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Atelier scientifique par l’association Terre et Océan. Auditorium Paul Méry Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne 33310 Lormont Lormont Gironde

