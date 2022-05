Découverte de la biodiversité au crépuscule du Fil vert En extérieur Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Découverte de la biodiversité au crépuscule du Fil vert

En extérieur, le vendredi 17 juin à 20:00

En extérieur, le vendredi 17 juin à 20:00

Cette sortie est l’occasion pour les participants de découvrir le dernier sentier ouvert du « fil vert » et de se familiariser avec les activités nocturnes des espèces sauvages, via l’utilisation d’outils de détection et une approche sensorielle. Limité à 20 pers. Inscription obligatoire aux accueils de la mairie ou sur le mail [agenda21@ville-floirac33.fr](mailto:agenda21@ville-floirac33.fr) Le lieu sera communiqué lors de l’inscription. En partenariat avec le Conseil Départemental.

Gratuit

« Sortie crépusculaire sur le Fil vert 2 » En extérieur 33270 Floirac Gironde

2022-06-17T20:00:00 2022-06-17T22:00:00

