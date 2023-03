Découverte de la Basilique et des villas (Sur réservation), 7 mars 2023, Soulac-sur-Mer .

Découverte de la Basilique et des villas (Sur réservation)

RDV Place Aliénor d’Aquitaine Soulac-sur-Mer 33780

2023-03-07 – 2023-03-07

Soulac-sur-Mer

33780

7 EUR Une visite incontournable de Soulac-sur-Mer pour découvrir cet édifice, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et regorgeant d’histoires et d’anecdotes. La visite continue à travers les rues de la ville à la rencontre des villas de la belle époque plus surprenantes les unes que les autres.

Mardi à 11h et jeudi à 14h30 de mars à juin, septembre et octobre

Lundi et jeudi à 17h30 en juillet et août

Durée : 1h30

7€/adulte et 4€/enfant de 6 à 12 ans

Départ place de la Basilique.

Sur réservation au 05 56 73 29 36.

+33 5 56 73 29 36

Mairie Soulac

Soulac-sur-Mer

