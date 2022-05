Découverte de la balade sonore Ecoutes Vertes au marais de Tasdon Marais de Tasdon, 3 juin 2022, La Rochelle.

[Ecoutes Vertes](https://m.facebook.com/events/520216322489936?view=permalink&id=530034431508125) vous contera l’histoire du marais et vous donnera un aperçu de la jeunesse qui l’occupait à l’après-guerre à travers les récits de Jacques Bessière et Claude Gorin. Elle vous permettra aussi de faire connaissance avec sa biodiversité, notamment ses oiseaux avec Lofti Hamdaoui, bénévole de la LPO. Elle vous emmènera enfin dans un univers merveilleux avec le conte La Mordace de Tasdon. De quoi ravir petits et grands ! Balade sonore créée par quatre étudiants des masters e-tourisme et DPEC, portée par La Sauce Culturelle, en partenariat avec La Rochelle Université et le Crous Poitiers.

Disponible toute l’année. N’oubliez pas vos écouteurs !

Immersion dans un univers sonore unique disponible sur l’application Karacal, en téléchargement gratuit sur Playstore et Appstore, qui vous permettra de découvrir à votre rythme les secrets du marais.

Marais de Tasdon Avenue Robespierre, 17000 La Rochelle La Rochelle Villeneuve Les Salines Charente-Maritime



2022-06-03T08:00:00 2022-06-03T23:59:00;2022-06-04T00:00:00 2022-06-04T23:59:00;2022-06-05T00:00:00 2022-06-05T20:00:00