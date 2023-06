Découverte de flûtes andines + film Pachamama Majestic Bastille – Dulac Cinémas Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Découverte de flûtes andines + film Pachamama Majestic Bastille – Dulac Cinémas Paris, 2 juillet 2023, Paris. Le dimanche 02 juillet 2023

de 11h00 à 13h00

.Public enfants adolescents. A partir de 7 ans. payant Tarif unique : 5€

Pour l’atelier, envoyer un mail à resa@cip-paris.fr Après le film de Juan Antin « Pachamama », les enfants pourront participer à un atelier de découverte d’instruments de musique en lien avec la musique andine qui rythme le film. La séance du film sera suivie d’un atelier flûtes avec Monica Taragano, joueuse de flûte professionnelle. Elle viendra avec plusieurs flûtes andines afin que les enfants participent à la création d’un paysage sonore aux sonorités d’Amérique latine. Synopsis du film, PACHAMAMA de Juan Antin, 1h30 Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors. Majestic Bastille – Dulac Cinémas 4 boulevard Richard Lenoir 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/221989767429807/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/221989767429807/?ref=newsfeed http://www.dulaccinemas.com/cinema/2736/majestic-bastille/portail

Haut et court Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Majestic Bastille - Dulac Cinémas Adresse 4 boulevard Richard Lenoir Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Majestic Bastille - Dulac Cinémas Paris

Majestic Bastille - Dulac Cinémas Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/