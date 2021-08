Découverte de deux forts symboliques de la place d’Epinal Fort d’Uxegney, 18 septembre 2021, Uxegney.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Fort d’Uxegney

### Découvrez les dorts d’Uxegney et de Bois-l’Abbé grâce à des visites commentées accessibles à tous. Le samedi, les visites du fort d’Uxegney seront organisées à 14h et 16h. Le dimanche, les visites du fort de Bois-l’Abbé seront organisées de 13h30 à 16h et celles du fort d’Uxegney à 10h, 13h, 14h, 15h, 16h.

7€ (adultes) / 3,00 € (7 à 14 ans) / gratuit -7 ans / groupes 15 pers. et plus : 6,00 € adultes et 2,50 € de 7 à 14 ans. Le même ticket vous donne accès aux deux forts. Durée de la visite : 1h30 à 2h. Prévoir des vêtements chauds.

Fort d’Uxegney Rue des Forts, 88390 Uxegney Uxegney Vosges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T16:00:00