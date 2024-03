Découverte de Cluny 130e Congrès national des sapeurs-pompiers Parc des Expositions Mâcon, samedi 28 septembre 2024.

Découverte de Cluny 130e Congrès national des sapeurs-pompiers Parc des Expositions Mâcon Saône-et-Loire

Visite guidée de l’Abbaye bénédictine de Cluny fondée en 910, l’Abbaye de Cluny rayonne sur l’Europe durant tout le Moyen-Âge avec son église abbatiale aux proportions hors du commun la “Maïor Ecclesia”.

Vous vous baladerez ensuite dans la cité-abbaye et vous vous laisserez charmer par son atmosphère médiévale pierre blanche et ocre, toits de tuiles rondes et roses, ruelles pavées et sinueuses. 39 39 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28 14:00:00

fin : 2024-09-28 17:00:00

Parc des Expositions Avenue Pierre Bérégovoy

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

