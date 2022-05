Découverte de ce jardin, véritable paradis des fleurs et des oiseaux Au paradis des Fleurs et des Oiseaux Availles-Limouzine Catégories d’évènement: Availles-Limouzine

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Au paradis des Fleurs et des Oiseaux

Visite libre. Vu la conception du jardin et la quantité de plantes cultivées tous les ans, Monique sera ravie de vous expliquer comment elle s’adapte au changement climatique afin de pouvoir conserver son petit coin de paradis en un beau tableau végétal exubérant, haut en couleurs et en senteurs.

Entrée : 6€, gratuit -10ans, 5€ pour les groupes de +10 personnes.

Visite libre et accueil par la jardinière. Au paradis des Fleurs et des Oiseaux 8 rue du Paradis, 86460 Availles-Limouzine, Vienne Availles-Limouzine Vienne

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T19:00:00

