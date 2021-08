Les Éparges Nécropole nationale du Trottoir Les Éparges, Meuse Découverte de ce haut lieu de la Grande Guerre Nécropole nationale du Trottoir Les Éparges Catégories d’évènement: Les Éparges

le dimanche 19 septembre à Nécropole nationale du Trottoir Gratuit. Accès libre. Prévoir des vêtements et chaussures adaptés (terrain parfois accidenté). Durée de la visite guidée : 2h30.

Profitez d’une visite guidée pour vous replonger dans l’histoire de la Première Guerre mondiale et découvrir l’importance de ce site. Nécropole nationale du Trottoir 55160 Les Éparges Les Éparges Meuse

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:30:00

