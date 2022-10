Découverte de Cauneille avec Dorine, Ambassadeur du Pays d’Orthe et Arrigans Cauneille Cauneille Catégories d’évènement: Cauneille

Landes

Découverte de Cauneille avec Dorine, Ambassadeur du Pays d’Orthe et Arrigans Cauneille, 31 octobre 2022, Cauneille. Découverte de Cauneille avec Dorine, Ambassadeur du Pays d’Orthe et Arrigans

1728 route du Pourtaou Cauneille Landes

2022-10-31 – 2022-10-31 Cauneille

Landes Cauneille Visitez Cauneille autrement avec Dorine qui vous propose une balade nature sur les hauteurs cauneillaises. Vous emprunterez l’ancienne voie du tram et profiterez de magnifiques points de vues. Grâce à cette visite, vous marcherez sur les traces du plus célèbre poète du Pays d’Orthe et Arrigans : Jean Rameau. Rendez-vous à l’ancien abribus, route du Pourtaou. Animation limitée à 6 personnes. Prévoir des chaussures adaptées. Bonne condition physique. Visitez Cauneille autrement avec Dorine qui vous propose une balade nature sur les hauteurs cauneillaises. Vous emprunterez l’ancienne voie du tram et profiterez de magnifiques points de vues. Grâce à cette visite, vous marcherez sur les traces du plus célèbre poète du Pays d’Orthe et Arrigans : Jean Rameau. Rendez-vous à l’ancien abribus, route du Pourtaou. Animation limitée à 6 personnes. Prévoir des chaussures adaptées. Bonne condition physique. © OTPOA

Cauneille

dernière mise à jour : 2022-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Cauneille, Landes Autres Lieu Cauneille Adresse 1728 route du Pourtaou Cauneille Landes Ville Cauneille lieuville Cauneille Departement Landes

Cauneille Cauneille Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cauneille/

Découverte de Cauneille avec Dorine, Ambassadeur du Pays d’Orthe et Arrigans Cauneille 2022-10-31 was last modified: by Découverte de Cauneille avec Dorine, Ambassadeur du Pays d’Orthe et Arrigans Cauneille Cauneille 31 octobre 2022 1728 route du Pourtaou Cauneille Landes Cauneille Landes

Cauneille Landes