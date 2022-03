DECOUVERTE D’APPLIS Montarnaud Montarnaud Catégories d’évènement: Hérault

Montarnaud

DECOUVERTE D’APPLIS Montarnaud, 25 mai 2022, Montarnaud. DECOUVERTE D’APPLIS Montarnaud

2022-05-25 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-25 11:00:00 11:00:00

Montarnaud Hérault Montarnaud Découverte des réseaux sociaux : Tout le monde a déjà entendu parler de Facebook, peut-être un peu moins de Twitter ou d'”Insta”. Mais si on parle de Tiktok, Snap ou Signal, on peut vite se sentir perdu. Permettant de garder le contact, jouer s’exprimer, s’informer, créer, ils sont aussi beaucoup critiqués. Tour d’horizon ! Découverte des réseaux sociaux : Tout le monde a déjà entendu parler de Facebook, peut-être un peu moins de Twitter ou d'”Insta”. Mais si on parle de Tiktok, Snap ou Signal, on peut vite se sentir perdu. Permettant de garder le contact, jouer s’exprimer, s’informer, créer, ils sont aussi beaucoup critiqués. Tour d’horizon ! +33 4 67 55 48 16 Découverte des réseaux sociaux : Tout le monde a déjà entendu parler de Facebook, peut-être un peu moins de Twitter ou d'”Insta”. Mais si on parle de Tiktok, Snap ou Signal, on peut vite se sentir perdu. Permettant de garder le contact, jouer s’exprimer, s’informer, créer, ils sont aussi beaucoup critiqués. Tour d’horizon ! Montarnaud

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montarnaud Autres Lieu Montarnaud Adresse Ville Montarnaud lieuville Montarnaud Departement Hérault

Montarnaud Montarnaud Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montarnaud/

DECOUVERTE D’APPLIS Montarnaud 2022-05-25 was last modified: by DECOUVERTE D’APPLIS Montarnaud Montarnaud 25 mai 2022 Hérault Montarnaud

Montarnaud Hérault