Orléans Salle de l'Institut Loiret, Orléans Découverte d’applications musicales sur iPad Salle de l’Institut Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Découverte d’applications musicales sur iPad Salle de l’Institut, 19 janvier 2022-19 janvier 2022, Orléans. Découverte d’applications musicales sur iPad

Salle de l’Institut, le mercredi 19 janvier 2022 à 15:30

Les Médiathèques d’Orléans vous proposent une sélection d’applications musicales pour Ipad, à tester sur place. Pour jouer de la batterie, de la guitare, et des dizaines d’autres instruments ou alors pour apprendre à utiliser un synthétiseur vocal, à mixer, séquencer, sampler…

Entrée libre, pas de réservation

Atelier de découverte Salle de l’Institut 4 Place Sainte-Croix 45000 Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-19T15:30:00 2022-01-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Salle de l'Institut Adresse 4 Place Sainte-Croix 45000 Ville Orléans lieuville Salle de l'Institut Orléans