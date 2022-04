Découverte, cueillette et cuisine des herbes sauvages et dégustation Riotord Riotord Catégories d’évènement: Haute-Loire

Riotord

Découverte, cueillette et cuisine des herbes sauvages et dégustation Riotord, 23 juillet 2022, Riotord. Découverte, cueillette et cuisine des herbes sauvages et dégustation Riotord

2022-07-23 – 2022-07-23

Riotord Haute-Loire Riotord EUR 10 25 Découverte, cueillette des herbes sauvages alimentaires, cuisine et dégustation, (adultes) – RDV à 10h sur la place de l’église de Clavas – Inscription obligatoire 3 jours avant à l’office de tourisme 04.71.59.95.73 Riotord

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Riotord Autres Lieu Riotord Adresse Ville Riotord lieuville Riotord Departement Haute-Loire

Riotord Riotord Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/riotord/

Découverte, cueillette et cuisine des herbes sauvages et dégustation Riotord 2022-07-23 was last modified: by Découverte, cueillette et cuisine des herbes sauvages et dégustation Riotord Riotord 23 juillet 2022 Haute-Loire Riotord

Riotord Haute-Loire