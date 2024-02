Découverte Cross Training Séniors Actifs Pontenx-les-Forges, jeudi 30 mai 2024.

Découverte Cross Training Séniors Actifs Pontenx-les-Forges Landes

Activité complète, le Cross Training Séniors Actifs améliore la condition physique et permet de progresser dans la bonne humeur et la convivialité. La pratique se fait sous forme de circuits et de défis variés et fait travailler l’ensemble des muscles.

Encadrement Educateur Sportif diplômé d’Etat et formé au Cross Training

Equipement tenue, chaussures adaptées et eau

Résa 07.87.68.71.32 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30 16:45:00

fin : 2024-05-30 17:45:00

Salle des Sports

Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine gym.pontenx@orange.fr

