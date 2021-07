Herbignac Herbignac Herbignac, Loire-Atlantique DÉCOUVERTE CRÉPUSCULAIRE DES OISEAUX DE LANDES Herbignac Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

DÉCOUVERTE CRÉPUSCULAIRE DES OISEAUX DE LANDES 2021-07-04 20:30:00 – 2021-07-04 22:30:00

Herbignac Loire-Atlantique A cette heure-là, les lumières d'été déclinent mais dans les bois et la lande, l'activité ne décline pas ! Venez découvrir l'ambiance sonore d'une belle fin de journée d'été, et avec un peu de chance, vous entendrez peut-être le ronronnement de l'Engoulevent d'Europe, oiseau camouflage, typique de ces milieux. Animée par ACROLA.

