Découverte course d'orientation – Service des Sports de Mougins Mougins

Découverte course d’orientation – Service des Sports de Mougins Mougins, 29 avril 2022, Mougins. Découverte course d’orientation – Service des Sports de Mougins Place des Patriotes vieux village de Mougins Place des Arcades Mougins le Haut Mougins

2022-04-29 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-29 16:00:00 16:00:00 Place des Patriotes vieux village de Mougins Place des Arcades Mougins le Haut

Mougins Alpes-Maritimes Mougins Initiation et découverte de la course d’orientation sports@villedemougins.com +33 4 90 92 59 40 Place des Patriotes vieux village de Mougins Place des Arcades Mougins le Haut Mougins

