Découverte Course d’orientation O’CREPES Départ du collège Bellenaves, vendredi 5 avril 2024.

Découverte Course d’orientation O’CREPES Départ du collège Bellenaves Allier

La section Course d’orientation du collège Jean-Baptiste Desfilhes organise sa soirée annuelle O’Crêpes vendredi 5 avril de 17h30 à 19 h. C’est l’occasion pour tous de découvrir la course d’orientation et rand’orientation.

3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 17:30:00

fin : 2024-04-05 19:00:00

Départ du collège Avenue Michelet

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Découverte Course d’orientation O’CREPES Bellenaves a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de tourisme Val de Sioule