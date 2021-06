Bazeilles Château de Lamécourt Ardennes, Bazeilles Découverte costumée d’un pan de l’histoire locale Château de Lamécourt Bazeilles Catégories d’évènement: Ardennes

Découverte costumée d'un pan de l'histoire locale Château de Lamécourt, 19 septembre 2021, Bazeilles.

Château de Lamécourt, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Accueillis par des personnages costumés, dans une ambiance familiale, vous découvrirez le passé historique et industriel du territoire ainsi que l’évolution de l’art de vivre depuis le XIXe siècle. Entouré de vastes plans d’eau et d’un parc, le château occupe un site agréable dont la position représente une ressource importante. C’est de ses plans d’eau que descend le cours d’eau qui a longtemps fourni l’énergie nécessaire aux fabriques dépendantes du domaine. Quelques animations seront proposées lors de votre visite, dont : – une présentation de maquettes représentant des édifices de la région, – une visite commentée des abords du château : douves, avec évocation du passé historique et industriel, polyrie et textile (jusqu’en 1952).

Gratuit. Entrée libre.

Château de Lamécourt Bourg, 08140 Rubécourt-et-Lamécourt Bazeilles Rubécourt-et-Lamécourt Ardennes

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

