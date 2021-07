Découverte commentée d’une grotte ornée paléolithique Grotte de Font-de-Gaume, 19 septembre 2021, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil.

### Suivez votre guide et découvrez l’un des plus beaux sanctuaires paléolithiques du monde encore ouvert au public. Pour des raisons de conservation, le nombre de personnes admises quotidiennement est limité : nous vous conseillons de réserver le plus tôt possible.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Grotte de Font-de-Gaume Route de Sarlat, 4 avenue des Grottes, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Dordogne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00