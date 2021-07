Découverte commentée d’une bastide du XIIIe siècle Village Labastide-d’Armagnac, 18 septembre 2021, Labastide-d'Armagnac.

Découverte commentée d’une bastide du XIIIe siècle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Village Labastide-d’Armagnac

### Découvrez cette bastide fondée au XIIIe siècle par le comte d’Armagnac Bernard VI et son histoire riche et émaillée d’anecdotes ! Cette bastide fondée en 1291 par le comte d’Armagnac Bernard VI surprend le visiteur par l’authenticité de son patrimoine bâti. Autrefois poumon économique de la ville, la place Royale, dominée par son église forteresse, a conservé ses couverts où étaient installés commerces et artisans. La découverte de ce joyau des bastides landaises vous mènera au grès des venelles et andrones où trônent encore de belles maisons à pans de bois. Des petites anecdotes parfois croustillantes viendront ponctuer la visite. Dans l’église Notre Dame, vous pourrez admirer le remarquableTrompe l’Œil ainsi que le choeur récemment rénovés et du mobilier classé.

Gratuit. Entrée libre.

Découvrez cette bastide fondée au XIIIe siècle par le comte d’Armagnac Bernard VI et son histoire riche et émaillée d’anecdotes !

Village Labastide-d’Armagnac Place Royale, 40240 Labastide-d’Armagnac Labastide-d’Armagnac Landes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T18:30:00