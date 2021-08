Découverte commentée d’un centre où se développe l’art contemporain Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines (CEAAC), 19 septembre 2021, Strasbourg.

Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines (CEAAC), le dimanche 19 septembre à 15:00

### Visite commentée du CEAAC, en compagnie de l’architecte Éric Gauthier, et de l’exposition « Nouer le reste ». * **Le lieu** Le bâtiment qui abrite aujourd’hui le CEAAC est l’ancien magasin de verrerie et de porcelaine Neunreiter, construit en 1902 par l’architecte Ferdinand Kalweit et dont les décors peints ont été exécutés par Adolphe Zilly. En 1995, le lieu est réhabilité par l’architecte Eric Gauthier, ce qui lui vaudra une mention au Grand Prix Rhénan d’Architecture en 1997. Les éléments Art Nouveau d’origine sont conservés : colonnes et plafond monumental peints de décors végétaux, boiseries richement ornées, escaliers aux garde-corps forgés. L’espace principal du Centre d’Art s’étend sur deux étages et près de 300 m2. En 2009, un second espace d’exposition dédié aux artistes lauréats des programmes de résidence du CEAAC, l’Espace international, a été ouvert aux deuxième et troisième étages du bâtiment. Depuis 2015, les locaux du CEAAC sont inscrits au titre des Monuments Historiques. * **L’exposition « Nouer le reste »** Avec : Julien Discrit, Dora Garcia, Jean-Marie Krauth, Georges Lappas, Barbara et Michael Leisgen, Marianne Mispelaëre, Susan Morris, Ed Pien, Younès Rahmoun, Jean-Christophe Roelens, Emmanuel Saulnier, Mükerrem Tuncay, Cy Twombly, Lois Weinberger Une sélection d’œuvres issues des collections des trois FRAC du Grand Est, sur un commissariat des étudiants du Master “Critique-essais, écritures de l’art contemporain” de l’Université de Strasbourg. Tisser des liens entre les humains, créer des alliances avec la faune et la flore, semer des graines d’idées pour apprendre à vivre sur une planète abîmée, telles sont les ambitions de l’exposition _Nouer le Reste_, présentée du 11 juin au 26 septembre 2021 au CEAAC. Émergeant d’un terreau de fictions et de « savoirs situés » d’auteures telles que Donna Haraway, Vinciane Despret, Anna Tsing et Ursula Le Guin, l’exposition lance un appel au renouvellement du regard porté sur la Terre et ses habitant.es, afin de tenter de vivre avec le trouble, sur les ruines du capitalisme. En étudiant le langage des animaux tout comme les facultés d’adaptation des champignons, une nouvelle narration commence alors à prendre forme autour de cette diversité de manières d’être au monde. Prendre conscience de son point de vue et cesser de prétendre à une objectivité illusoire ouvrent à une multitude de récits, qui ne sont plus uniquement anthropocentrés. Tantôt fourmi, tantôt géant, ou bien réduit à l’état de sensation, le·la spectateur·rice est invité, à partir d’une sélection d’oeuvres d’artistes de renommée internationale, à se rapprocher de son environnement en changeant de peau. L’universalité d’un langage muet est mise en lumière pour apprendre à écouter le vivant et propager ses enseignements. Plus d’informations : [[http://www.ceaac.org](http://www.ceaac.org)](http://www.ceaac.org)

Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines (CEAAC) 7 rue de l’Abreuvoir, 67000 Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin



