### Le site est dédié au patrimoine métallurgique haut-marnais du XIXe siècle ainsi qu’aux hommes qui ont porté le département à la première place des producteurs de fonte au charbon de bois. Grâce à une visite thématique du Metallurgic Park, autour des techniques de fabrication des pièces en fonte, vous découvrirez le haut-fourneau, le four à Wilkinson et la table de moulage au sein de la halle de coulée, bâtiment clé au coeur de l’usine.

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire demandé.

Metallurgic Park 13 avenue du Maréchal Leclerc, 52110 Dommartin-le-Franc Dommartin-le-Franc Haute-Marne

