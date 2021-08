Découverte commentée du patrimoine de Soulosse-sous-Saint-Élophe Musée Archéologique de Saint-Élophe, 18 septembre 2021, Saint-Élophe.

Découverte commentée du patrimoine de Soulosse-sous-Saint-Élophe

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Archéologique de Saint-Élophe

### Profitez d’une visite guidée de ce village vosgien pour en apprendre plus sur son passé gallo-romain et sur l’histoire de saint Élophe. La chapelle Sainte-Epéothe datant du XVe siècle, l’église Saint-Élophe qui renferme de nombreux mobiliers classés au titre des Monuments historiques dont un gisant et les ossements de saint Élophe et le musée archéologique seront ouvert en visite libre le samedi et le dimanche de 10h à 16h.

Gratuit. Sur inscription. Visite commentée sur rendez-vous. Parcours facile pour tous, chaussures confortables recommandées.

Musée Archéologique de Saint-Élophe Rue de l’église, 88630 Soulosse-sous-Saint-Élophe Saint-Élophe Vosges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T16:00:00