Découverte commentée du château des Baumes Château des Baumes Istres, dimanche 6 octobre 2024.

Découverte commentée du château des Baumes Château des Baumes Istres Bouches-du-Rhône

Partez à la découverte de l’histoire de ce lieu unique, entièrement rénové, qui a longtemps fasciné et laissé libre court à l’imaginaire des istréens.

Vous circulerez dans le château et vous admirerez cette bâtisse de style italien, datant du début du XXème siècle et liée à l’histoire de notre ville. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-06 10:00:00

fin : 2024-10-06

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@istres.fr

L’événement Découverte commentée du château des Baumes Istres a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de Tourisme d’Istres