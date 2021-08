Mulhouse Bibliothèque de Mulhouse Haut-Rhin, Mulhouse Découverte commentée des coulisses de la bibliothèque Grand’rue Bibliothèque de Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Bibliothèque de Mulhouse, le samedi 18 septembre à 10:00 Gratuit. Sur inscription. Groupes limités à 5 personnes. Tout public. Visites samedi à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h et 16h. Durée de la visite : 1h/1h15.

Visite commentée des coulisses de l’espace Patrimoine à l’atelier de reliure en passant par les magasins de conservation des collections patrimoniales. Bibliothèque de Mulhouse 19 Grand’rue, 68100 Mulhouse Mulhouse Cité Wolf Haut-Rhin

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00

