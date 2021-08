Colmar Église Saint-Joseph Colmar, Haut-Rhin Découverte commentée de l’église et de l’exposition « e.MERVEILLEMENT » Église Saint-Joseph Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin

Découverte commentée de l’église et de l’exposition « e.MERVEILLEMENT » Église Saint-Joseph, 18 septembre 2021, Colmar. Découverte commentée de l’église et de l’exposition « e.MERVEILLEMENT »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Joseph Gratuit.

L’église Saint-Joseph vous propose de découvrir son architecture, son mobilier, son orgue à travers des visites commentées en continu, ainsi que son exposition e.MERVEILLEMENT. Église Saint-Joseph Place saint joseph, 68000 Colmar Colmar Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Colmar, Haut-Rhin Autres Lieu Église Saint-Joseph Adresse Place saint joseph, 68000 Colmar Ville Colmar lieuville Église Saint-Joseph Colmar