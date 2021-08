Oberhergheim Stèle géodésique Haut-Rhin, Oberhergheim Découverte commentée de la stèle d’Oberhergheim Stèle géodésique Oberhergheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Stèle géodésique, le dimanche 19 septembre à 14:00 Gratuit. Accès libre. Le site est situé à 500 mètres de la navette.

Cet édifice, classé au titre des Monuments historiques, a été érigé dans le cadre de travaux de topographie entrepris à la demande de Napoléon 1er, pour établir une carte de l’Hélvétie. Stèle géodésique Route de Hirtzfelden (D8), 68127 Oberhergheim Oberhergheim Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

