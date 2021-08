Frolois Église Saint-Martin Frolois, Meurthe-et-Moselle Découverte commentée autour des reliques et reliquaires Église Saint-Martin Frolois Catégories d’évènement: Frolois

### Conférence sur l’histoire du culte des reliques et des reliquaires chargés de les protéger. Frolois conserve un reliquaire aux armes des Haraucourt, daté de 1544. Cette superbe pièce d’orfèvrerie Renaissance renferme une centaine de reliques réparties sur les deux faces de la monstrance. Ce reliquaire est l’occasion de revenir sur l’histoire du culte des reliques et des reliquaires chargés de les protéger et d’exalter leur puissance. En parallèle au culte des saints, apparu à la fin de l’Antiquité, se développa la vénération de leurs reliques, un sujet qui connut des approches diverses au cours des siècles et qui continue de susciter curiosité ou controverse.

Gratuit. Entrée libre, sous réserve d’un pass sanitaire.

