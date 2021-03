New York Wallonie-Bruxelles New York New York

New York Wallonie-Bruxelles New York New York

Découverte cinéma de Wallonie-Bruxelles ! Wallonie-Bruxelles New York, 17 mars 2021-17 mars 2021, New York.

Découverte cinéma de Wallonie-Bruxelles !

du mercredi 17 mars au mercredi 24 mars à Wallonie-Bruxelles New York

Dans le cadre de l’édition 2021 du [Francophonie Cultural Festival de Washington D.C.](https://www.francophonie-dc.org/), [Wallonie-Bruxelles International New York](https://www.facebook.com/Wallonie-Bruxelles-International-New-York-2244691909118816) et l’[Ambassade de Belgique à Washington D.C.](https://www.facebook.com/BelgiumintheUSA) vous proposent une sélection de deux films de Wallonie-Bruxelles, à visionner gratuitement. “À L’ARRACHÉ”, un court-métrage de Emmanuelle Nicot, raconte l’histoire de Raïssa (17 ans) et Alio (18 ans) qui entretiennent une puissante amitié. Partageant la même chambre dans un foyer d’accueil depuis plusieurs années, Alio quitte brusquement les lieux sans prévenir. La retrouvant dans une situation compliquée, Raïssa prend les devants afin de remettre de l’ordre dans la vie de son amie. “ALLÔ EUROPE ?”, un film de Sandrine Dryvers. De la Belgique à la Grèce, de la Scandinavie au Royaume-Uni, Sandrine Dryvers a parcouru l’Europe avec sa famille, son téléphone au bout de la main. Elle avait besoin de parcourir du territoire et d’entendre que quelque chose nous rassemble. Elle voulait voir que l’Europe n’est pas qu’un lien économique entre des pays. Ces deux films vous sont proposés en VF, sous-titré Anglais. Inscription gratuite jusqu’au 23 mars sur [Evenbrite](https://www.eventbrite.com/e/screening-of-a-search-of-identity-wallonie-bruxelles-embassy-of-belgium-tickets-143102424203). Bon visionnage ! Plus d’informations sur le festival [[https://www.francophonie-dc.org](https://www.francophonie-dc.org)](https://www.francophonie-dc.org)

Du 17 au 24 mars, partez à la découverte du cinéma belge, avec une sélection de deux films de Wallonie-Bruxelles “to watch from home” !

Wallonie-Bruxelles New York 885 Second Ave, 41st New York New York Manhattan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-17T06:00:00 2021-03-17T23:58:00;2021-03-18T00:00:00 2021-03-18T23:59:00;2021-03-19T00:00:00 2021-03-19T23:59:00;2021-03-20T00:00:00 2021-03-20T23:59:00;2021-03-21T00:00:00 2021-03-21T23:59:00;2021-03-22T00:00:00 2021-03-22T23:59:00;2021-03-23T00:00:00 2021-03-23T23:59:00;2021-03-24T00:00:00 2021-03-24T06:00:00