Découverte cidricole: Les Matellières, 1 avril 2021-1 avril 2021, Juvigny Val d'Andaine.

Découverte cidricole: Les Matellières 2021-04-01 15:30:00 – 2021-04-01 17:30:00 Route de Bagnoles GAEC les Martellières

Juvigny Val d’Andaine Orne Juvigny Val d’Andaine

Située dans le bocage domfrontais et bordant la Mayenne, cette ferme cidricole, laitière et céréalière réveille vos sens et vous plonge dans son histoire. Depuis quatre générations, on met à l’honneur les produits du terroir : calvados, poiré, poiré rosé, pommeau, poirissimo, jus de pomme, jus de poire, vinaigre de cidre, huile de colza mais aussi terrines ou confitures de producteurs locaux.

Rendez-vous sur place à Sept-Forges. Durée: 2h. Reservation possible jusqu’à 11:30 le jour même à l’Office de Tourisme.

Située dans le bocage domfrontais et bordant la Mayenne, cette ferme cidricole, laitière et céréalière réveille vos sens et vous plonge dans son histoire. Depuis quatre générations, on met à l’honneur les produits du terroir : calvados, poiré, poiré…

Située dans le bocage domfrontais et bordant la Mayenne, cette ferme cidricole, laitière et céréalière réveille vos sens et vous plonge dans son histoire. Depuis quatre générations, on met à l’honneur les produits du terroir : calvados, poiré, poiré…

Située dans le bocage domfrontais et bordant la Mayenne, cette ferme cidricole, laitière et céréalière réveille vos sens et vous plonge dans son histoire. Depuis quatre générations, on met à l’honneur les produits du terroir : calvados, poiré, poiré rosé, pommeau, poirissimo, jus de pomme, jus de poire, vinaigre de cidre, huile de colza mais aussi terrines ou confitures de producteurs locaux.

Rendez-vous sur place à Sept-Forges. Durée: 2h. Reservation possible jusqu’à 11:30 le jour même à l’Office de Tourisme.