Découverte boxe féminine et self-défense Centre Paris Anim’ Mathis, 30 juin 2023, Paris.

Le vendredi 30 juin 2023

de 17h00 à 18h30

.Public adultes. Jusqu’à 15 ans. gratuit

Inscription à l’accueil du centre ou au 01 40 34 50 80

Découverte et initiation à la boxe féminine et au self défense. Gratuit !

Initiez-vous à la boxe et au self défense entre femmes.

La boxe est un sport de combat pratiqué depuis le XVIIIᵉ siècle à un contre un, qui recourt à des frappes de percussion à l’aide de gants matelassés.

Le self défense est l’art de la défense personnelle ou de l’autodéfense sans arme. Elle désigne l’ensemble des techniques de combats permettant de faire face à une attaque quand on est désarmé. Son enseignement utilise le plus souvent des savoir-faire issus des différents arts martiaux ou sports de combat.

Centre Paris Anim’ Mathis 15 rue Mathis 75019 Paris

Contact : 01 40 34 50 80 mathis@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreMathis/

CPA Mathis