Paris Découverte boxe Centre Paris Anim’ Mathis, 27 juin 2023, Paris. Le mardi 27 juin 2023

de 18h00 à 19h00

Public enfants adolescents. A partir de 8 ans. Jusqu'à 13 ans. gratuit Inscription à l'accueil du centre ou au 01 40 34 50 80 Découverte et initiation à la boxe pour les 8-13 ans. Gratuit ! Faites découvrir à vos enfants et adolescents la boxe gratuitement. La boxe est un sport de combat pratiqué depuis le XVIIIᵉ siècle à un contre un, qui recourt à des frappes de percussion à l'aide de gants matelassés. Centre Paris Anim' Mathis 15 rue Mathis 75019 Paris Contact : 01 40 34 50 80 mathis@ligueparis.org

