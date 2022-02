Découverte botanique de la mer des Indes et du Japon Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Découverte botanique de la mer des Indes et du Japon Conservatoire et Jardin botaniques, 3 avril 2022, Chambésy. Découverte botanique de la mer des Indes et du Japon

Conservatoire et Jardin botaniques, le dimanche 3 avril à 14:00

**Au XVIIe siècle**, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales part à la conquête des mers. Elle dominera jusqu’à la fin du XVIIIe le commerce des épices de la mer des Indes au Japon. **Les médecins naturalistes ramènent des trésors botaniques de leurs voyages qui sont aujourd’hui conservés à Genève.** Sur inscription à l’adresse: [visites.cjb@ville-ge.ch](mailto:visites.cjb@ville-ge.ch) ou par téléphone au:022 418 51 00.

Gratuit

Prolongez votre balade dominicale, en choisissant une ou deux visites proposées chaque 1er dimanche du mois. Découvrez les multiples facettes de votre Musée. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Chambésy Autres Lieu Conservatoire et Jardin botaniques Adresse Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy Ville Chambésy lieuville Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy

Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambesy/

Découverte botanique de la mer des Indes et du Japon Conservatoire et Jardin botaniques 2022-04-03 was last modified: by Découverte botanique de la mer des Indes et du Japon Conservatoire et Jardin botaniques Conservatoire et Jardin botaniques 3 avril 2022 Chambésy Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy

Chambésy