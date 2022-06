Découverte autour de la myrtille Haguenau, 14 juillet 2022, Haguenau.

Découverte autour de la myrtille Haguenau

2022-07-14 – 2022-07-14

Haguenau 67500

EUR Léo vous initie au plaisir de la cueillette libre des myrtilles, culture qu’il partage avec passion. Il distingue les différentes variétés, sait vous les faire apprécier et goûter. Du verger à la station de fruits en passant par une dégustation en fin de visite, ce rendez-vous séduira petits et grands gourmands et sera aussi l’occasion de passer un bon moment à la campagne.

Sur inscription au 03 88 06 59 99, paiement sur place, 10€ à partir de 16 ans, 6€ de 5 à 16 ans, gratuit pour les moins de 5 ans (inclut la visite, la cueillette libre et le goûter à la ferme). Durée : 2h.

+33 3 88 73 83 01

Haguenau

