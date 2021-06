Saint-Martin-de-Crau Manade Albert Chapelle Bouches-du-Rhône, Saint-Martin-de-Crau Découverte au cœur de notre manade Manade Albert Chapelle Saint-Martin-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Manade Albert Chapelle, le dimanche 20 juin à 10:00

Nous vous proposons de partager avec vous, au sein de notre manade (élevage de taureaux et chevaux de race camargue), l’authenticité de nos activtés traditionnelles. Nous vous ferons découvrir l’élevage typique de taureaux camargue, la vie quotidienne de l’élevage et la place centrale qu’il occupe dans l’univers culturel camarguais. Nous réaliserons une démonstration de travail à cheval au milieu des taureaux, une activité quotidienne pour les soins apportés aux taureaux et dans la préparation de nos activités professionnelles Durée de la visite : 1h30

Sur réservation

Visite expliquée de l’élevage Manade Albert Chapelle Route nationale 568 – Mas de Pernes 13310 Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

2021-06-20T10:00:00 2021-06-20T12:00:00

