Découverte astronomique en famille du ciel d’été Bas-en-Basset Bas-en-Basset Catégories d’évènement: Bas-en-Basset

Haute-Loire

Découverte astronomique en famille du ciel d’été Bas-en-Basset, 22 juillet 2022, Bas-en-Basset. Découverte astronomique en famille du ciel d’été

Thezenac Bas-en-Basset Haute-Loire

2022-07-22 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-22 Bas-en-Basset

Haute-Loire EUR 3 3 Découverte astronomique en famille du ciel d’été à l’œil nu, puis au travers de télescopes. Avec le Club Astronomie Bassois Antarès. Adultes et enfants à partir de 5 ans. Sur réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron Bas-en-Basset

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-en-Basset, Haute-Loire Other Lieu Bas-en-Basset Adresse Thezenac Bas-en-Basset Haute-Loire Ville Bas-en-Basset lieuville Bas-en-Basset Departement Haute-Loire

Découverte astronomique en famille du ciel d’été Bas-en-Basset 2022-07-22 was last modified: by Découverte astronomique en famille du ciel d’été Bas-en-Basset Bas-en-Basset 22 juillet 2022 Thezenac Bas-en-Basset Haute-Loire

Bas-en-Basset Haute-Loire