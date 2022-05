Découverte Asinerie. Réservation obligatoire. Jau-Dignac-et-Loirac Jau-Dignac-et-Loirac Catégories d’évènement: Gironde

Jau-Dignac-et-Loirac

Découverte Asinerie. Réservation obligatoire.
Culture d'âne 17 Route de Vensac Jau-Dignac-et-Loirac

2022-06-04

Jau-Dignac-et-Loirac Gironde Jau-Dignac-et-Loirac 2 EUR Partageons un moment convivial pour découvrir cette petite asinerie familiale au cœur du Médoc. Située à Jau-Dignac-et-Loirac, intéressons nous à l’âne un outil de travail rustique. A la réputation têtu, faisons sa connaissance. Ici, utilisé pour le ramassage de déchets, le travailler le sol…

