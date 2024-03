Découverte artistique et culinaire organisé par Made in Béarn Issor, samedi 9 mars 2024.

Découverte artistique et culinaire organisé par Made in Béarn Issor Pyrénées-Atlantiques

À l’occasion de la journée internationale des droites de femmes, l’association Made In Béarn vous invite à découvrir des lieux nourriciers sous un autre regard.

Quand des femmes sont fières de leurs talents et qu’elles les mettent en valeur sur le territoire en compagnie d’hommes, cela amène joie, partage et exploration.

16h RDV à la ferme Récebire à Issor. Voyage au cœur du troupeau. Regard scénique et artistique sur la ferme nourricière. Atelier-affiche des « colleuses »

17h30 Goûter de la ferme

Sur réservation. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 16:00:00

fin : 2024-03-09 17:30:00

Ferme Récébire

Issor 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine madeinbearn@ecomail-asso.com

L’événement Découverte artistique et culinaire organisé par Made in Béarn Issor a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de Tourisme du Haut-Béarn