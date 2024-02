Découverte Art & Vin en Side-car Château Bonisson Rognes, samedi 23 mars 2024.

Découverte Art & Vin en Side-car Château Bonisson Rognes Bouches-du-Rhône

Au cœur du Château Bonisson, venez vivre une expérience unique balade en side-car dans les vignes, visite libre ou guidée du Bonisson Art Center, visite du chai de vinification, dégustation.

Programme de la journée :

– Balade en side-car dans les vignes avec l’équipe de La Belle Echappée

– Visite guidée du chai de vinification à 12h et 15h

– Visite libre du Bonisson Art Center toute la journée avec l’exposition « …Less is more 40 ans d’art minimal avec le Frac Sud »

– Visite guidée du Bonisson Art Center à 13h et 16h avec l’exposition « …Less is more 40 ans d’art minimal avec le Frac Sud »

– Dégustation des vins du domaine. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 11:30:00

fin : 2024-03-23 18:30:00

Château Bonisson 177 Route Des Mauvares

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@bonisson.com

L’événement Découverte Art & Vin en Side-car Rognes a été mis à jour le 2024-02-22 par Office Municipal de Tourisme de Rognes